اتحاد يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 03-03-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم اتحاد اتصالات (7020) ارتفاعاً للجلسة الثانية على التوالي ، وذلك مع ارتفاع كبير في أحجام التداول ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 4.42% بما يعادل 0.84 نقطة ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى القصير ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements ولهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 18.80 ، ليستهدف مستوى المقاومة 20.60 استعداداً لمهاجمته . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.00 ومستوى المقاومة 20.60 .

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