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شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يحاول تصحيح الاتجاه الهابط – تحليل صباحي – 03-03-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم التصنيع (2060) في آخر جلساته ، ليحاول بذلك تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط ، محققاً أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.61% بما يعادل 0.10 ريال ، وذلك بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 18.00 ، بشرط ثبات مستوى الدعم 16.10 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.10 ومستوى المقاومة 17.42 .
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