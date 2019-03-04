شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي - 03-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم مصرف الإنماء (1150) على ارتفاع بتداولاته الاخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق ارباحاً بلغت نسبتها 0.58% بما يعادل 0.14 ريال ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وأخيراً في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 24.60 ، بشرط ثبات مستوى الدعم 23.88 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.88 ومستوى المقاومة 24.60 .