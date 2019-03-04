شكرا لقرائتكم خبر عن البابطين تسيطر عليه موجة تصحيحية صاعدة – تحليل صباحي – 03-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم البابطين (2320) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.07% بما يعادل 0.22 ريال ، وذلك في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 20.20 ، ليستهدف مستوى المقاومة 21.54 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.20 ومستوى المقاومة 21.54 .