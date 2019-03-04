طباعة يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 03-03-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم طباعة وتغليف (4270) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.25% بما يعادل 0.04 ريال ، أمام سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة طيلة ثبات المقاومة 17.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 15.50 استعداداً لكسره ، . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.50 ومستوى المقاومة 17.00 .

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