شكرا لقرائتكم خبر عن الملخص اليومي للسوق السعودي ليوم الأحد الموافق 03-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) تداولات هذا الأسبوع بارتفاع بلغ نسبته 0.49% بما يعادل 41.57 نقطة ، بأحجام تداول بلغت 112,923,246 مقابل 111,638,314 بجلسته السابقة ، بقيمة تخطت 2,500 مليار ريال ، تقاسمتها 89,197 صفقة .

وبلغت عدد الأسهم المرتفعة في جلسة اليوم 110 سهم مقابل 67 سهم سجلوا انخفاضاً .

وارتفع أيضاً مؤشر السوق الموازي (NOMU) بنسبة بلغت 1.79% بما يعادل 64.17 نقطة ، بأحجام تداول بلغت 140,026 ، بقيمة تخطت 2,800 مليون ريال ، بعدد صفقات 303 صفقة .

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وكان سهم دار الأركان (4300) أكثر الأسهم التي شهدت أحجام تداول ، ومن بعده جاء سهم كيان السعودية (2350) .

وعن أكثر الأسهم ارتفاعاً كان في مقدمتها سهم الطيار (1810) بنسبة بلغت 5.67% بما يعادل 1.37 ريال ، ويليه سهم سيسكو (2190) بنسبة بلغت 5.14% بما يعادل 0.60 ريال .

وأما الأسهم الأكثر انخفاضاً فكانت من نصيب سهم نماء (2210) بنسبة بلغت -3.13% بما يعادل -0.85 ريال ، ويليه سهم الجزيرة ريت (4331) بنسبة -1.66% بما يعادل -0.22 ريال .