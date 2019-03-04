شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يحاول اكتساب زخماً إيجابياً - تحليل صباحي - 03-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.02% بما يعادل -56.77 نقطة ، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى القصير . Advertisements ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 5400.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 5600.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5440.00 ومستوى المقاومة 5600.00 .

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