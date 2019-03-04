الاقتصاد

المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع للجلسة الثالثة على التوالي – تحليل صباحي – 03-03-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) للجلسة الثالثة على التوالي ، وذلك مع بدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشر الستوكاستيك أسفل الرسم البياني المرفق ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.24% بما يعادل 20.20 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .

 

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 8677.73 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 8400.00 .

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8280.00 ومستوى المقاومة 8600.00  .

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عدد أسهم الشركات الرابحة     77

عدد أسهم الشركات الخاسرة 99

عدد أسهم الشركات الثابتة 12

عدد أسهم الشركات المتداولة 188

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