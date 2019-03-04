شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يفقد مكاسب الأربعاء -تحليل صباحي- 03-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث اغلق الخميس منخفضا عند مستوى 5137 نقطة، على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 5150 نقطة، وفي ظل ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تصل بالمؤشر لمستويات قد تصل الى 5000 نقطة، شرط ثبات المؤشر اسفل مستوى 5160 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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