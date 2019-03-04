شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 03-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر كما توقعنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق الخميس عند مستوى 2635 نقطة، وذلك بعدما اقترب من مستوى المقاومة الحالي عند 2730 نقطة، وفي ظل تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان ينخفض المؤشر في عملية جني أرباح قد تصل به لمستوى 2570 نقطة كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 2700 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 03-03-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.