شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 03-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر مرة أخرى لينهي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 10111 نقطة نهاية جلسة الخميس، وهو ادنى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، لينزلق بذلك المؤشر اسفل خط "Tenkan Sen" وهو احد خطوط مؤشر "Ichimoku Cloud" مرة أخرى للوصول لمستوى الدعم 9950 نقطة مرة أخرى، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10300 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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