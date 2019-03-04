شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير:انهيار "أبراج" يقود لتغييرات رقابية بدبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال بريان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن السلطة قد تدخل تغييرات على إجراءات الرقابة عقب انهيار شركة الاستثمار المباشر أبراج كابيتال.

وأضاف وفقا لتقرير صادر من السلطة مؤخرا إن انهيار هذه الشركة سيؤثر على طريقة تفكيرنا بشأن حوكمة الشركات وتحديد المسؤوليات في الإدارة العليا وبشأن أفضل سبل تحديد المسؤولية عن الالتزام في الشركات الخاضعة للرقابة.

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وتابع: "إذا خلصت سلطة دبي للخدمات المالية، بعد تحقيقاتنا، إلي أن هناك دروسا مستفادة، فسنتبنى خطوات لتشديد إشرافنا الرقابي."، بحسب وكالة رويترز.

وأفاد التقرير أن السلطة تحقق منذ فترة في عدد من الأمور المتعلقة بأبراج كابيتال.

وجدير بالذكر أن مشكلة أبراج ظهرت وتأججت في أعقاب نزاعها مع أربعة من مستثمريها، من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومؤسسة التمويل الدولية، وكان الخلاف بشأن إساءة استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية.