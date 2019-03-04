شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "سامبا" تبحث التوزيعات النقدية عن النصف الثاني في 25 مارس الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، في 25 مارس الجاري، وذلك للنظر في توزيع أرباح نقدية على مساهمي المجموعة عن النصف الثاني لعام 2018، بإجمالي 2.324 مليار ريال.

وأشارت المجموعة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، بأن حصة السهم الواحد تبلغ ريالا واحدا للسهم بعد خصم الزكاة، بما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول 25 مارس الجاري، على أن يتم التوزيع في 7 أبريل المُقبل.

هذا وكانت سامبا قد قامتبتوزيع أرباح نقدية قدرها 1.911 مليار ريال سعودي عن النصف الأول من العام 2018، بواقع 80 هللة للسهم الواحد.

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وبناءً على ذلك سيبلغ إجمالي توزيعات الأرباح عن العام 2018 مبلغ وقدره 4.235 مليون ريال سعودي وبواقع 1.80 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 18% من قيمة السهم الأسمية بعد خصم الزكاة.

ومن المقرر أن تبحث الموافقة على المكافأت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم بإجمالي 4.8 مليون ريال عن العام 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 5.5 مليار ريال خلال 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 5 مليار ريال في 2017.

وكانت المجموعة قد قامت بتوزيع أرباح عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017 قدره 3 مليار ريال بواقع 1.5 ريال هللة للسهم الواحد والتي تمثل 15% من قيمة السهم الإسمية.