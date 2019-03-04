شكرا لقرائتكم خبر عن 26 مليون ريال خسائر "الأسمنت العربية" في 2018 وإدارتها توصي بتوزيع ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة أسمنت العربية، المُعلنة اليوم الأحد، تحولها لتكبد الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وقالت الشركة، في بيان منشور على موقع السوق، إنهها حققت صافي خسائر بلغ 26.2 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 262.7 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي خسارة تشغيلية بلغ 30 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 281.5 مليون ريال في العام 2017.

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وأرجعت الشركة تكبد الخسائر في العام 2018 إلى الانخفاض في قيمة المبيعات نتيجة الانخفاض في متوسط سعر البيع في الشركة التابعة والشركة الأم وكذلك انخفاض حجم المبيعات في الشركة الأم بسبب انخفاض الطلب على الاسمنت وشدة المنافسة وانخفاض توزيعات الأرباح من الاستثمارات وزيادة مصاريف التمويل ومخصص الزكاة الشرعية.

وتراجعت الإيرادات إلى 600.7 مليون ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 905.7 مليون ريال في العام 2017.

هذا وأوصت إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بما قيمته 100 مليون ريال، بواقع ريال للسهم الواحد.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر بلغت 42.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 165.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.