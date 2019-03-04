شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أسمنت المدينة" ترتفع 19% في 2018 وإدارتها توصى بتوزيع 40 هللة للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة أسمنت المدينة، المُعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 18.9% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق - حققت الشركة صافي أرباح بلغ 111 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 93.3 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي ربح تشغيلي بلغ 71.3 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 101.4 مليون ريال في العام 2017.

Advertisements

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في العام 2018 إلى زيادة الايرادات الأخرى والذي يعود بصورة رئيسية إلى التسوية النهائية مع المقاول الرئيسي (شركة سينوما العالمية) بخصوص عقد إنشاء خط الانتاج الثاني مقابل خصم تأخير، إضافةً إلى انخفاض تكلفة المبيعات من خلال رفع كفاءة التشغيل.

وفي المقابل، تراجعت الإيرادات إلى 344.9 مليون ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 535.4 مليون ريال في العام 2017.

هذا وأوصت إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بما قيمته 75.680 مليون ريال، بواقع 40 هللة للسهم الواحد.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 32.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 69.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة تراجع بلغت 53.4%.