شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع خسائر "العربي المتحد" بالربع الرابع والأرباح السنوية ترتفع 353% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للبنك العربي المتحد، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع الخسائر بنسبة 12.5% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان منشور على موقع سوق أبوظبي المالي، حقق البنك صافي خسائر بلغ 28 مليون درهم مقابل صافي خسائر بلغت 32 مليون درهم في الربع المقابل من 2017.

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وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح، عائدة على المساهمين، خلال العام 2018، بلغ 77 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغت 17 مليون درهم في 2017، مسجلا نمو بنسبة 353%.

وارتفع صافي الدخل التشغيلي ليصل إلى 406 مليون درهم مقابل 388 مليون درهم خلال عام 2017.

يشار إلى أن البنك حقق صافي أرباح، عائدة على المساهمين، خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، بلغ 105 ملايين درهم مقابل صافي أرباح بلغت 49.8 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2017، مسجلا نمو بنسبة 111%.