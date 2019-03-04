شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات يهبط بأرباح"دار الأركان" 8% في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع أرباحها بنسبة 8.1% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق - حققت الشركة صافي أرباح بلغ 508.8 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 553.4 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي ربح تشغيلي بلغ 888.2 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 952 مليون ريال في العام 2017.

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وعزت الشركة تراجع الأرباح في العام 2018 إلى إنخفاض هامش الربح المحقق من مبيعات العقارات.

كذلك ارتفعت مصاريف التشغيل، وارتفعت أعباء التمويل وانخفضت إيرادات التأجير بالإضافة إلى انخفاض أرباح الاستثمارات في الشركات الزميلة.

وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 6.4 مليار ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 4.7 مليار ريال في العام 2017.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 476.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 232.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة ارتفاع بلغت 104.7%.