شكرا لقرائتكم خبر عن 8.84 مليار درهم تداولات شركات الوساطة بسوق دبي خلال فبراير والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استحوذت 10 شركات وساطة من بين 37 شركة عاملة في سوق دبي المالي على نحو 74% أو ما يعادل 6.5 مليارات درهم من إجمالي تعاملات الشركات في فبراير الماضي البالغة نحو 8.84 مليارات درهم.
وبحسب بيانات حديثة لسوق دبي المالي تصدرت "المجموعة المالية هيرميس" القائمة حيث بلغت حصتها نحو 1.43 مليار درهم ما يعادل 16.24%، وجاءت "أرقام سيكيورتيز" في المرتبة الثانية بحوالي 1.23 مليار درهم بنسبة 13.9% من إجمالي قيم التداول في السوق.
وحلت في المركز الثالث مباشر للخدمات المالية بنحو 853.6 مليون درهم بنسبة 9.6%، تلتها أبوظبي الأول للأوراق المالية" بنحو 589.7 مليون درهم بنسبة 6.66%.
وجاءت الرمز كابيتال بالمرتبة الخامسة بنحو 519.5 مليون درهم بنسبة 5.87%، ثم أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية بنحو 508.4 مليون درهم بنسبة 5.75%.
تلتها شركة الإمارات دبي الوطني المالية بنحو 438.1 ملايين درهم بنسبة 4.95%، ثم جلوبال لتداول الأسهم والسندات بنحو 330.58 مليون درهم بنسبة 3.74%.
وفى المركز التاسع جاءت مينا كورب للخدمات المالية بنحو 325.3 مليون درهم بنسبة 3.68%، ثم المشرق للأوراق المالية بحوالي 310.5 مليون درهم بنسبة 310.5%.
يشار إلى أن المؤشر العام لسوق دبي ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 2.6%، ما يعادل 68.2 نقطة إلى 2635.78 نقطة، فيما ربح نحو 5.6 مليار درهم بقيمته السوقية.
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