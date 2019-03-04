"أجيليتي"تسعى للحصول على امتياز نقل عبر "السكك الحديدية" بالإمارات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية المدرجة بسوقي دبي والكويت الماليين، عن عقد مباحثات مع شركة "الاتحاد للقطارات" من أجل الحصول على "امتياز" نقل البضائع وشحنها عبر السكك الحديدية الإماراتية المتوقع انتهاء العمل فيها بحلول 2023.
وأوضح باسل الدباغ، الرئيس التنفيذي للشركة، أن شركته المتخصصة في قطاعي النقل والشحن واللوجستيات، ستغير شكل النقل البري بالفترة القادمة مع البدء في تنفيذ مشروع السكك الحديدية بالإمارات، بحسب صحيفة الخليج.
وبين الدباغ أن هدف اللقاءات والمشاورات مع "شركة الاتحاد للقطارات" وهي الجهة المطورة والمشغلة لمشروع السكك الحديدية في الدولة، تهدف إلى معرفة أي أنواع البضائع المناسبة التي سيتم نقلها عبر سكك الحديد.
ولفت إلى أن ذلك لا يعني الاستغناء كلياً عن الطرق التقليدية البرية وعبر الشاحنات، التي ستغطي المناطق التي لا تغطيها شبكة السكك الحديدية.
وأشار الدباغ إلى أن استثمارات "أجيليتي" تنمو سنوياً في الدولة، وخاصة في قطاعي النفط والغاز، على الرغم من المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وخاصة في العامين الماضيين باعتبارهما الأصعب على دول المنطقة.
وكشفت شركة أجيليتي للمخازن العمومية في وقت سابق أنها تسعى لاإصدار سندات بقيمة مليار دولار في 2019، لتمويل توسعاتها.
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