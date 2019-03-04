شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقات العقارية بالسعودية ترتفع 14.6% في فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت قيمة صفقات السوق العقارية السعودية خلال شهر فبراير من العام الجاري بنسبة 14.6%، مقارنة بمستواها بنفس الشهر من العام الماضي.

واستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بالمملكة مع نهاية الشهر الماضي عند مستوى 13.8 مليار ريال مقارنة بـ 12 مليار ريال مستواها بشهر فبراير عام 2018، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ورغم التحسن الذي طرأ على مستويات سيولة السوق أخيرا، نتيجة الانخفاض الملموس لأسعار العقارات، وارتفاع حجم التمويل العقاري الممنوح للأفراد خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 6.3%، إلا أن مستويات سيولة السوق لا تزال بعيدة عن مستوياتها القياسية التي سجلتها خلال أعوام مثل عام 2017 والذي بلغت فيه 16 مليار ريال.

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ووصلت نسبة ارتفاع إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية خلال أول شهرين من العام الجاري، مقارنة بالفترة من العام الماضي إلى 18.9 في المائة، لتستقر مع نهاية الفترة نفسها عند مستوى 32.6 مليار ريال، مقارنة بمستواها للفترة نفسها من العام الماضي عند 27.4%.

فيما لا تزال أدنى من المستويات التي سجلتها السوق خلال الذروة (76.3 مليار ريال لأول شهرين من عام 2014) بنسبة انخفاض بلغت 57.3%.

وتراجعت قيمة صفقات السوق العقارية السعودية خلال عام 2018 بنسبة 36.9% بما يعادل 82.8 مليار ريال وذلك للعام الرابع على التوالي.