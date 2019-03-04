شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة:السعودية ضمن أقوى عشر دول العالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صنفت دراسة حديثة أعدتها "مجلة يو إس آند ورلد"السعودية كتاسع أقوى دولة بالعالم، في قائمة تضم عشرة دول احتلت فيها أمريكا وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا المراكز الخمسة الأولى.

وأوضحت الدارسة أن المملكة تبؤات تلك المكانة بسبب ماتتمتع به من تأثير سياسي كبير، وقدرات اقتصادية ضخمة، وتفوق عسكري، وسرعتها في تشكيل وتقوية التحالفات الدولية، وما تمتلكه من إمكانات في التعامل مع الأزمات.

ويأتي اختيار السعودية في هذه القائمة، انعكاسًا طبيعيًا لمكانتها العالمية وقوتها الإقليمية، وأخذها زمام المبادرة في مواجهة الكثير من التحديات ومجابهة العديد من الأزمات التي شهدتها المنطقة والعالم، بحسب صحيفة الاقتصادية.

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وكشف صندوق النقد الدولي في تقرير سابق له عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعام الحالي إلى 2.4%.

كما توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية أقل من 5% في الفترة التي تتراوح بين العام الحالي وحتى عام 2022.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.