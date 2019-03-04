شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من ألفي شكوى من عملاء "اتصالات" و"دو" في فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تلقت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات 2.056 ألف شكوى تتعلق بجودة ومستوى الخدمات المقدمة لعملاء مؤسسة "الإمارات للاتصالات" وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" خلال شهر فبراير الماضي.

وكانت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) الأعلى في مستوى الشكاوى المقدمة من المشتركين بنحو 1170 شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى المقدمة من عملاء مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) نحو 886 شكوى، بحسب تقرير الشكاوى الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات، وفقا لصحيفة البيان.

وبحسب التقرير فقد أعرب أكثر من 72.27% من عملاء (اتصالات) عن رضاهم بمستوي الخدمات المقدمة، فيما كانت نسبة المشتركين الذين أكدوا عن عدم رضاهم بالمستوى المقدم نحو 10.74%، بينما كان نسبة العملاء المحايدين 17%.

Advertisements

أما عملاء (دو) فقد كانت نسبة العملاء الذين أعربوا عن رضاهم بمستوى الخدمات نحو 69.93%، ونسبة عدم الرضا10.46%، فيما كانت نسبة الحياد 19.6%.

يشار إلى أن مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" والإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" تلقتا من عملائهما نحو 2.914 ألف شكوى على مدار شهر يناير الماضي بشأن خدمات الهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت.

وكانت الأرباح الصافية السنوية للشركتين قد بلغت نحو 10.35 مليار درهم موزعة بواقع 8.6 مليار لـ"اتصالات" و1.75 مليون درهم ل"دو".