شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 3 حتى 7 مارس الجاري، مجموعة من الأحداث، تتضمن اجتماع الجمعيات العمومية لكل من بروج للتأمين، أسمنت القصيم، بالإضافة إلى أحقية الأرباح النقدية لكل من لجام للرياضة، وصرف أرباح الوطنية للتربية والتعليم.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة بروج للتأمين، يوم الإثنين، على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 9 مارس الجاري، ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 8 مارس 2022.

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ويستحق، يوم الإثنين، توزيع الأرباح النقدية على مساهمي شركة لجام للرياضة بقيمة 28.2 مليون ريال، بحصة تبلغ 0.5379 ريال، وبنسبة توزيع تبلغ 5.38% إلى قيمة السهم الاسمية.

وتبدأ الشركة الوطنية للتربية والتعليم، يوم الخميس المُقبل، توزيع الأرباح المستحقة عن النصف الثاني من العام المنتهي في 31 أغسطس 2018، بإجمالي 17.2 مليون ريال، وبواقع 40 هللة للسهم الواحد، بما يعادل 4% من رأس مال الشركة.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة أسمنت القصيم، يوم الخميس، الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة بالاستمرار في توزيع الأرباح بشكل ربع سنوي.