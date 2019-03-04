«الضرائب»: مهلة 5 أسابيع لغير المُسجلين لفتح ملفات ضريبية

أكد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، أن التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف عقوبتها تصل إلى 5 سنوات، مطالبًا كل صاحب منشاة يحقق مبيعات أكثر من 500 ألف جنيه بفتح سجل ضريبي ودفع ضريبة القيمة المضافة للدولة.

وقال “حسين”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي ام سي”، المذاع على فضائية “دي ام سي”، اليوم الأحد، إن ما أثير حول نزول حملات للمنشآت التي ليست لديها ملف ضريبي في دمياط غير صحيح، وما حدث هو نزول حملات على مدينة المنصورة فقط، لافتًا إلى أنه نسبة غير المسجلين في الضرائب يتجاوز الـ50%.

وأوضح أنه سيتم إعطاء مهلة 5 أسابيع لغير المسجلين لفتح ملفات ضريبية في مصالح الضرائب التابعة لهم، متابعًا: “محدش هيقرب منهم، وليس من مصلحتنا نقفل منشأة بتكسب وبتسدد حق الدولة”.

وشدد على أن مصلحة الضرائب لن نقوم بجولات على المنشآت لحين انتهاء المهلة الممنوحة لتقديم السجلات الضريبية، متابعًا: “زاي ما المنشأة ليها حق على الدولة، الدولة كما ليها حق عليها ولازم صاحبها يسدد الضرائب”.

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