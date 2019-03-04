شكرا لقرائتكم ثلاثية الاندماجات والمعارض وتقلبات الدولار تؤثر في الأسواق العقارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أبوظبي – "الحياة" | منذ 3 ساعات في 3 مارس 2019 - اخر تحديث في 3 مارس 2019 / 19:48

أكد التقرير العقاري الأسبوعي لشركة "المزايا القابضة" على أن تحركات أسعار الدولار الأميركي ومستويات القوة التي يتمتع بها لا يمكن المرور عليها سريعاً عند الحديث عن أداء القطاع العقاري ودارسة وتقييم قوى العرض والطلب على المستوى المحلي والخارجي والتي تتصل في الغالب بسياسات التسعير والجاذبية.



وأضاف: "لا يمكن تجاوز المضامين التي حققها الحراك المسجل على مستوى المعارض العقارية المتخصصة منها والتي باتت تلعب دور صانع السوق في تحفيز الطلب الحقيقي من قبل المستخدم النهائي والمستثمر الأجنبي، حيث باتت الأسواق العقارية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى المزيد من الفعاليات التي تعمل على فرز الحلول والتعامل مع التحديات".

ولفت إلى "نظرية الاندماج والتكتل كأحد أهم خيارات البقاء لدى شركات القطاع العقاري وذات العلاقة بالقطاع في ظل تسارع المتغيرات المالية والاقتصادية المحيطة والتي باتت تفرض قوانينها على كافة الأطراف وذلك في إطار التأقلم تارة وتجاوز التحديات الحالية بكفاءة عالية تارة أخرى".

وفي إطار البحث وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية إلى أسواق المنطقة العقارية وتعزيز مواقعها المالية والاقتصادية على المستوى العالمي، تأتي قوة الدولار لتربك الاقتصاد العالمي والاقتصادات المحلية من جديد، في الوقت الذي تتم فيه نحو 90 في المئة من التداولات العالمية بالدولار، وبالتالي فإن الدولار يعني قدرة أكبر على شراء السلع الأجنبية بأقل التكاليف لكن في الوقت ذاته يمكن أن تساهم تأثيرات قوة الدولار إذا ما تفاقمت في انهيار الاقتصادات الناشئة، إذ أن الديون الدولارية في الدول الناشئة من الصعب تسديدها في ظل وجود دولار قوي وسيضعف القدرات الشرائية والاستثمارية لتلك الاقتصادات، إضافة إلى إضعاف قدرتها على تسديد مستحقات الديون ويؤدي إلى تراجع معدلات النمو.

وشدد تقرير "المزايا" على أن "قوة الدولار مقابل الأسعار المتداولة لأسعار الوحدات العقارية والفلل المعروضة في الوقت الحالي تشكلان دافعاً لرفع الطلب وزيادة الاستثمارات الخارجية بعملة الدولار على المنتجات العقارية التي تستهدف الاستثمار الأجنبي، ما يدفعنا إلى القول أن تصميم خطط تسويق وترويج ضمن هذا الإطار سينعكس إيجاباً على قوى الطلب خلال العام الحالي".

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في المقابل، تتيح الاحداث والفعاليات العقارية خلال العام الحالي وفي مقدمتها تنظيم المعارض العقارية المتخصصة على مستوى الاسواق المحلية والإقليمية والعالمية احد أهم الادوات التي تمتلكها شركات التطوير العقاري للترويج للمنتجات العقارية الجاهزة وتحت التنفيذ وتلك التي تخطط لها وهذا يعني أن على الشركات العقارية فهم متطلبات السوق والمنافسة وتوجهات المستخدم النهائي والمستثمرين استعداداً لتحقيق المزيد من النجاحات في المعارض العقارية والفعاليات التي تنتظرها اسواق المنطقة خلال العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن "المعارض العقارية المتخصصة تعتبر من الصناعات التي تحفز الأنشطة العقارية ومعها يتم استحضار كل ما هو جديد وأفضل الممارسات العالمية ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالقطاع، فيما اثبتت التجارب السابقة على مستوى أسواق المنطقة أن للمعارض والفعاليات العقارية دور مباشر في جذب الاستثمارات المختلفة وتحفيز قطاعات الأعمال والسياحة، إضافة إلى انسجام أهداف المعارض والفعاليات العقارية مع الأهداف والاستراتيجيات التنموية متوسطة وطويلة الأجل حتى عام 2030، يأتي ذلك في ظل تركيز القطاع العام والخاص على الأنشطة الثقافية والسياحية والرياضية والتي سيكون لها دور متداخل في تحفيز قطاع المعارض وما ستحمله من تحفيز كنتيجة مباشرة لقوة المعارض ونجاحها في الاقتراب من تطلعات ورغبات العملاء المستهدفين".

وأكد أن "الاتجاه نحو التكتل والاندماج بين الشركات العقارية وبشكل خاص الصغيرة والمتوسطة منها يعد أمراً حيوياً لابد من دراسته وتقييمه ضمن منظور تحسين الكفاءة وتحسين القدرات والمواقع التنافسية لدى الأسواق المحلية والإقليمية، وبالتالي فقد بات من المجدي الاتجاه نحو دراسة واقع الشركات العاملة في هذا القطاع وتسجيل مزيد من عمليات الاستحواذ والاندماج لتكوين كيانات تتمتع بقدرات مالية وفنية قادرة على التأثير في الأسواق وإطلاق مشاريع عقارية كبرى".

ولفت إلى أن "المشاريع النوعية سواء كانت الإسكانية أو التجارية أو الصناعية لا يمكن تنفيذها إلا من خلال عدد كافي من الشركات التي تتمتع بالقوة والأهلية والتي ستكون مهمتها إضافة إلى التعمير والتشييد دعم عوامل توازن السوق العقاري وقيم المنافسة وتعزيز الثقة وتطوير الصناعة وتحفيز الطلب على الفرص العقارية المتوفرة مع الأخذ بعين الاعتبار أن المناخات الحالية لدى إقتصادات دول المنطقة باتت داعمة لقرارات الدمج والاستحواذ نظراً لتأثيراتها الإيجابية اللامحدودة على أداء السوق العقاري بشكل خاص والقطاعات الاقتصادية النشطة عموماً".

واعتبر تقرير "المزايا" أن "أمام الشركات العقارية الكثير من الخيارات والفرص لتوسيع نشاطها والاستمرار في النمو في ظل التطورات المتسارعة على الأداء المالي الإقليمي والعالمي، مع الاشارة إلى أن الادوات والآليات المتبعة في طرح وتشييد وعرض المنتجات العقارية لابد لها من أن تتغير وبشكل جذري لتتناسب والتغيرات المسجلة على قنوات التمويل وعلى توجهات المستثمرين حول العالم".