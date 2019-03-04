اليخت الطائر الأول في العالم يحظى بطلب كبير

اختتمت النسخة ال27 من معرض دبي العالمي للقوارب، أول من أمس، وسط تأكيد من العارضين على تحقيق مبيعات كبيرة وتسجيل طلبات أولى على شراء اليخت الطائر الأول في العالم الذي صنّع محلياً في الإمارات.

برز يخت «فويلر» الذي صنّعته «إيناتا» والذي يمنح تصميمه الفريد الركّاب، شعوراً بالتحليق من بين القوارب الكثيرة التي احتضنتها نسخة عام 2019 من الحدث الأبرز في مجال الترفيه ونمط الحياة البحري في المنطقة.

وقد لقي المعرض تجاوباً كبيراً من الزوار، حيث اشترى المهتمون عدداً كبيراً من القوارب.

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وقال ألويس فيوجو، مدير «إيناتا»: لقد كان هذا العام إيجابياً جداً بالنسبة إلينا. فقد لمسنا اهتماماً بالغاً بقاربنا «فويلر» ويسرّنا الإعلان عن بيعنا نماذج عدة منه خلال معرض دبي العالمي للقوارب. لقد كانت مشاركتنا في المعرض رائعة وسنكون حتماً حاضرين في النسخة التي تقام منه العام المقبل.

واستضاف معرض دبي العالمي للقوارب هذه السنة، أكثر من 800 علامة تجارية وعارض، من بينهم 71 شاركوا في فعالياته للمرة الأولى. وشهد المعرض إطلاق 15 قارباً دولياً للمرة الأولى و23 قارباً آخر، تمّ طرحه إقليمياً، وقد حملت 7 من هذه القوارب توقيع مصنّع اليخوت الإماراتي «جلف كرافت».

وطرحت الشركة للمرة الأولى في المعرض يخت «نوماد 65 SUV» الذي زوّد بخيار العمل التام بالطاقة الشمسية. وشرح محمود عيتاني من «جلف كرافت»، كيفية عمل القارب قائلاً: «قررنا صنع يخت عامل بالطاقة الشمسية وصديق للبيئة، بحيث يحدّ من البصمة الكربونية التي يخلّفها. تُستخدم الألواح الشمسية على سطح يخت «نوماد» لتشغيل الملحقات كالأنوار والمقابس الكهربائية والمكيّف خلال الليل لمدة تصل إلى ث بحيث نأمل التوصّل إلى يخت عامل بالكامل بالطاقة الشمسية».

واختتم المعرض السبت ببطولة الدراجات المائية الدولية التي استضافت أكثر من 70 رياضياً عالمياً.