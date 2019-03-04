شكرا لقرائتكم خبر عن 62 % نمو تجارة «دافزا» الخارجية إلى 146 ملياراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

كشفت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) عن موازنتها للعام المالي 2019 بإجمالي نفقات قدرها مليار درهم. وجاءت الموازنة استمراراً لنهج المنطقة الحرة في تعزيز الاقتصاد وتلبية الخطط المستقبلية، نحو زيادة واستدامة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، التي تعتمد إمارة دبي كموطن رئيسي لإدارة أعمالها التشغيلية والتجارية إقليمياً.

تم تخصيص 780 مليون درهم من الموازنة لعام 2019؛ أي ما يشكل 78% لتمويل المشاريع الحيوية الجديدة. كما سجلت تجارة «دافزا» الخارجية قفزة قوية في 2018، محققة نمواً ب 62%، يمثل زيادة 55.8 مليار درهم، لتصل إلى 146 مليار درهم، وهذا النمو انعكس على ارتفاع ملحوظ في مساهمتها في التجارة الخارجية ل دبي، بنسبة 11% في 2018.

وأشارت النتائج المالية إلى استمرار «دافزا» في تحقيق نمو 5% في صافي الأرباح، و4% في الأرباح التشغيلية، و8% في إجمالي الإيرادات مقارنة بالعام الماضي، وذلك مع قرارات التحفيز التي انتهجتها المنطقة الحرة في منتصف عام 2018، بتخفيض رسوم تأسيس الأعمال بنسبة 65%، حيث بلغت زيادة الشركات المسجلة 22.2%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، إلى جانب تحقيق ارتفاع في إجمالي الأصول بنسبة 3%، مقارنة بنتائج العام الماضي.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، أن هذه النتائج تؤكد مواصلة «دافزا» لعب دورها المهم في تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، الرامية إلى رفد اقتصاد الإمارة بالاستثمار الأجنبي المباشر عبر جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وكبرى الشركات العالمية، إلى جانب تحفيز المستثمرين على تأسيس أعمالهم ضمن بيئة اقتصادية مستقرة، والسعي نحو التوسع باستثماراتهم في الدولة والمنطقة عبر المنطقة الحرة بمطار دبي، وذلك للاستفادة من البيئة التنافسية التي توفرها، والمرونة العالية التي تتمتع بها، في مواجهة مختلف التقلبات الاقتصادية العالمية، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي إلى جانب أحد أهم المطارات على مستوى العالم، من حيث الحركة والربط الدولي وأعداد المسافرين.

ونوّه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بأن الخطط المحكمة والمبادرات الاستراتيجية الطموحة التي تدعم استراتيجية التنوع الاقتصادي وتتماشى مع خطة «دبي 2021»، والخطط الحكومية الرامية إلى الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط، كان لها الدور الأكبر في تحقيق هذه النتائج.

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وقال الدكتور محمد الزرعوني، مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، إن النمو الذي سجلته دافزا في قيمة تجارتها الخارجية خلال 2018، يُثبت فاعلية النهج الاستراتيجي الذي تبنّته «دافزا» لدعم التنوع في بنية الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم أفضل المزايا والتسهيلات للمستثمرين، وتمكينهم من المنافسة إقليمياً وعالمياً. كما أكدت النتائج المالية جودة منظومة الخدمات عالمية المستوى، إضافة إلى فاعلية المبادرات والحوافز التي قدمتها المنطقة الحرة للمستثمرين، والحملات التسويقية التي نظمتها خلال العام المنصرم.

واستطاعت «دافزا» تحقيق نمو في تجارتها الخارجية في 2018، لتصل قيمتها إلى 146 مليار درهم، حيث سجلت تجارة الصادرات وإعادة التصدير نمواً 90%، تمثل زيادة بواقع 39.5 مليار، لتصل قيمتها إلى 83.3 مليار، فيما بلغت قيمة الواردات 62.5 مليار لتسجل زيادة 35%، وعليه فقد حققت فائضاً تجارياً كبيراً بلغ 21 مليار خلال العام.

كما أظهرت البيانات أن الدول الآسيوية (غير العربية) شكلت 46% من التبادل التجاري غير النفطي ل«دافزا» خلال عام 2018، بقيمة 66.5 مليار درهم، تلتها الدول العربية 27%، بقيمة بلغت 39.5 مليار، منها 62% نصيب دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 24.5 مليار، وفي المركز الثالث الدول الأوروبية، حيث شكلت 22%، بقيمة 32 مليار.

وحسب تصنيف أهم الدو ل في التجارة الخارجية لدافزا، جاءت الهند في المركز الأول بقيمة 24.1 مليار درهم مستحوذة على 16.5%، من إجمالي التجارة الخارجية لدافزا، وتلتها الصين بقيمة 24 مليار 16.4%، وسويسرا في المركز الثالث بقيمة 23 مليار، بنسبة 15.6%.

وواصلت «دافزا» جهودها الرامية إلى استقطاب الشركات متعددة الجنسيات، حيث سجلت نمواً 6% لتشكل 35% من إجمالي عدد الشركات.

وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 65%. وشكلت الشركات العاملة ضمن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والاتصال، النسبة الأعلى في إجمالي عدد الشركات ب29%، تليها شركات المنتجات الاستهلاكية بنسبة 9%.