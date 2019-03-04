شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس صادرات الدواجن الأمريكي يشارك في «إكسبو كولينير» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يفتتح معرض «إكسبو كولينير 2019» أعماله اليوم في مركز «إكسبو الشارقة» بمشاركة مميزة من المجلس الأمريكي لصادرات الدواجن والبيض، الذراع البحثية والتثقيفية والتسويقية لقطاع البيض في الولايات المتحدة الأمريكية. وسيستعرض المجلس فوائد البيض الأمريكي ومنتجات البيض أمام زوار المعرض من الاختصاصيين في القطاع الذين يتوقع أن يزيد عددهم على 5 آلاف زائر.وقال جون هاوث، النائب الأول لرئيس المجلس الأمريكي لصادرات الدواجن والبيض في قسم تطوير السوق: نبحث باستمرار عن أسواق وفرص جديدة لتوسيع قاعدة عملائنا ودعم منتجي البيض لدينا، ويعتبر الشرق الأوسط سوقاً بالغ الأهمية بالنسبة لنا، وقد شكلت الإمارات وحدها نسبة 72% من إجمالي حجم صادراتنا إلى المنطقة.

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