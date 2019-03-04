شكرا لقرائتكم خبر عن الجابر: دعم محمد بن زايد وراء نجاح أهداف «أدنوك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت صحيفة فاينانشل تايمز إنه عندما تولى سلطان الجابر وزير دولة منصب الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، أصر على أن سعر النفط اليومي يجب أن يكون حاضراً في جميع مكاتب الشركة في المبنى الجديد المكون من 65 طابقًا. وتظهر أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الخفيف وخام دبي الوسيط على شاشة في البهو وعلى شريط دوار في المقصف وحتى في المصاعد.

والهدف هو تذكير الموظفين كل يوم بأنه على الرغم من أنهم يعملون لحساب شركة مملوكة للدولة، في بلد يملك ثامن أكبر احتياطي للنفط في العالم، إلا أنهم لا يزالون يعملون في سوق عالمية شديدة التنافس.

يقول سلطان الجابر إن تحقيق النجاح جاء من أمرين، الدعم المستمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والالتزام الأصيل بخدمة الشركة وتوفر الدعم من داخلها، لتكون قادراً على تحقيق مثل هذه الأهداف الجريئة في فترة زمنية قياسية.

وبحسب تقرير فاينانشال تايمز فقد لعب سعر النفط دوراً مهماً في مساعدة الجابر عندما تسلم إدارة «أدنوك» في فبراير/‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شباط 2016 بصلاحيات واسعة من أجل التغيير. وكان تراجع أسعار النفط بنسبة 70 في المائة على مدى الشهور الثمانية عشر التي سبقت تسلمه مهام المنصب قد أوجد «فرصة فريدة»، كما يقول الجابر حالياً.

وحتى عند سعر 100 دولار للبرميل، كان من الواضح أن شركة «أدنوك» بحاجة إلى التكيف مع أسواق الطاقة العالمية المتغيرة، مع تزايد المنافسة بدءاً من النفط الصخري الأمريكي وانتهاء بنمو الطلب من الاقتصادات الناشئة، لا سيما في آسيا.

وكانت الشركة قبل الجابر تنفذ برامج إصلاح. ولكن عندما هوت أسعار النفط من حوالي 114 دولاراً للبرميل إلى أقل من 30 دولاراً في أوائل عام 2016، وفر هبوطها حافزًا وفرصة لتسريع العملية.

تغيير شامل

وأراد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تنفيذ «تغيير شامل» وتم تكليف الجابر بتنفيذه.

يقول الجابر: «لو أن سعر برميل النفط لا يزال فوق 100 دولار، فإن استراتيجيتي لن يكون لها صدى كبير في هذه المجموعة الكبيرة والمهمة. لكن سعر 30 دولاراً وفر الحافز والحماسة والفرصة المناسبة لتسريع العمل».

وتلعب «أدنوك» دور المحفز الأساسي في اقتصاد الإمارات منذ تأسيسها عام 1971، وتعتبر نفسها محفز النمو الاقتصادي في أبو ظبي. ولا شك أن محاولة إحداث تغييرات جذرية في شركة متحفظة لها أهميتها السياسية تنطوي على مخاطر لا مفر منها. وكان العمل في «أدنوك» تقليدياً يعني الأمن الوظيفي والتحوط حيال تقلبات السوق.

Advertisements

لكن في عام 2016، تراجعت إيرادات صادرات النفط في الإمارات إلى 45 مليار دولار، أي أقل من نصف مستواها البالغ 97 مليار دولار في عام 2014، وأصبحت الحاجة إلى التغيير أكثر إلحاحاً.

خفض التكاليف

وتنطوي استراتيجيته على إيجاد أسواق جديدة، لا سيما في آسيا، وخفض التكاليف، بما في ذلك الاستغناء عن 5 آلاف وظيفة من القوى العاملة البالغ عددها 55 ألفاً. وفي حقيقة الأمر يعتبر هذا تغييراً في ثقافة الشركة. عندما تم تكليف سلطان الجابر، كان عمر أدنوك 50 عامًا وكانت قوية جدًا من الناحية الفنية حسب رأيه، ولكنها لم تكن كذلك من حيث الانضباط التجاري والمالي.

يقول الجابر: كانت ذهنية جديدة عليّ العمل عليها بحيث نفهم جميعًا أننا لا نأخذ الأشياء كمسلمات بديهية، ويجب علينا استدراك كل فرصة غير مستغلة وتحري كل فرصة متاحة. ولتحقيق التغيير، أنشأنا مكتبًا لإدارة المشاريع ضم ممثلين عن الأقسام بما في ذلك التمويل والموارد البشرية والتسويق، لتنفيذ ما أطلق عليه مبادرة أدنوك بلاس بلاس وتم تخصيص طابق كامل للمبادرة لتبادل الأفكار والتفكير الإبداعي. وقد تم إحلال العديد من المديرين، واتخذنا قرارات استنادا إلى خيارات صعبة وكان الهدف التركيز على أولئك الموظفين المتحمسين لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة والذين لديهم القدرات على التواجد في المكان المناسب وفي كل مكان».

486 ملياراً للتوسعات تخطط «أدنوك» لإنفاق 132 مليار دولار (486 مليار درهم) على مدى السنوات الخمس المقبلة على مشاريعها التوسعية، بما في ذلك زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020، صعودا من 3.5 مليون برميل حاليا.

برنامج الإصلاح

لأول مرة في «أدنوك»، يتم تعيين نساء في الإدارة كما تم وضع برنامج «قادة المستقبل» بحيث يوفر التدريب والتوجيه للمديرين الشباب وتطوير كادر من المديرين الجدد الطموحين.

ولا يزال برنامج الإصلاح مستمراً، لكن مؤشرات التغيير تبدو واضحة. في عام 2017، أطلقت «أدنوك» أول عملية إصدار سندات، حيث جمعت 3 مليارات دولار لفرعها الخاص بخطوط الأنابيب، وهو جزء من استراتيجية التمويل وإدارة النقد المحدثة.

وتعمل «أدنوك» باستمرار على تطوير إنتاجها من خلال مشاريع مشتركة مع مجموعات أجنبية، بما في ذلك «بريتيش بتروليوم»، «توتال» و«إكسون موبيل»، ولكن خلال ال 18 شهراً الماضية عقدت سلسلة من الصفقات الجديدة بما في ذلك بيع 5 في المائة من شركة الحفر إلى «بيكر هيوز» وطرح أسهم شركة «أدنوك للتوزيع» على الاكتتاب العام الأولي.

وضخت كل من شركة «كيه كيه آر» و«بلاك روك» الشهر الماضي استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار في شبكة خطوط أنابيب «أدنوك»، وفي يناير اشترت شركتا «إيني» و«أو إم في» حصصاً في «أدنوك للتكرير» بمبلغ 5.8 مليار دولار.

ويقول الجابر: «إن الثقافة الجديدة القائمة على إدراك عامل الربح باتت القاسم المشترك في المجموعة. وسوف ينحصر تركيزنا الأساسي الآن على النمو».