شكرا لقرائتكم خبر عن توزيعات و إفصاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أوصى مجلس الإدارة لشركة «تكافل الإمارات»، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 7% (ما يعادل 7 فلوس/للسهم) من رأس المال عن عام 2018. وحدد المجلس يوم 25 الجاري موعداً لانعقاد الجمعية العمومية.

* قال مصرف عجمان إن المصرف المركزي وافق على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 3.5% من رأس المال، عن عام 2018 بدلاً من 4% التي كانت مقترحة.

* أوصى مجلس إدارة مجموعة «أغذية» بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال؛ أو ما يعادل 15 فلساً للسهم الواحد، وذلك عن عام 2018.

* أعلن مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة، عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك ابتداء من يوم أمس، إلى 13 مارس الجاري.

* اقترح مجلس إدارة شركة «الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية»، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بإجمالي 29.53 مليون درهم، بما يعادل 7.5% من رأس المال، وذلك عن العام الماضي 2018.

* اقترح مجلس إدارة شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال عن عام 2018.

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* تعقد شركة الإمارات للتأمين في 26 مارس الجاري، اجتماع الجمعية العمومية للنظر في توزيع أرباح نقدية تعادل 55 فلساً للسهم الواحد، بقيمة إجمالية 82.5 مليون درهم عن 2018.

* يعقد بنك رأس الخيمة الوطني، اجتماع الجمعية العمومية في 20 مارس القادم، للنظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بإجمالي 502.87 مليون درهم، ما يعادل 30% من رأس المال، أو ما قيمته 30 فلساً للسهم الواحد عن 2018.

* اعتمد مجلس إدارة «دريك آند سكل» تعديلات على محاور خطة إعادة الهيكلة، وذلك خلال اجتماعه يوم الخميس الماضي. وأوضحت الشركة، أن مجلس الإدارة اعتمد تعديلات في جدول اجتماع الجمعية العمومية القادم.

* أعلنت شركة «واحة الزاوية»، عن تملكها لما نسبته 9.81% من رأس مال شركة «الخليج للملاحة». وأضافت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، أن تملكها جاء بعدما تم تحويل الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم بنجاح؛ حيث بلغ إجماليها 100 مليون سهم من أسهم شركة «الخليج للملاحة».

* قالت شركة «التأمين فيدلتي المتحدة»، إنها ستستمر في تطوير خدمة العملاء والبرامج والبوابات الإلكترونية، وتحسينات المنتجات وتطوير الموظفين لتحسين الأعمال، بهدف زيادة الحصة في السوق وتحديد الأهداف المرجوة. وأضافت الشركة، أنها تتوقع زيادة في إنتاجها بنسبة 50% خلال العام الجاري، مشيرة إلى أنها حققت أداء أفضل في العام الماضي، مع ارتفاع إجمالي الأقساط إلى 146.2 مليون درهم، من 8.47 مليون درهم في 2017.

* أعلنت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، أن اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة سيكون يوم 28 مارس الجاري.