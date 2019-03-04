ترامب: سياسة «الاحتياطي» الصارمة تضر الولايات المتحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقاده لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وقال إن تشديده السياسة النقدية يسهم في قوة الدولار ويضر بقدرة الولايات المتحدة على المنافسة.

وقال ترامب خلال مؤتمر العمل السياسي للمحافظين بولاية ماريلاند: «أريد دولاراً قوياً، لكن أريده دولاراً مفيداً لبلدنا، وليس دولاراً قوياً لدرجة تمنعنا من التعامل مع الدول الأخرى».

وجعل ترامب الاقتصاد جزءاً رئيسياً من برنامجه السياسي، وانتقد مراراً مجلس الاحتياطي ورئيسه جيروم باول، الذي عيّنه هو شخصياً في المنصب، بسبب رفع أسعار الفائدة.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق، بأن الاقتصاد الأمريكي على ما يرام، وأن الدولار قوي للغاية «على الرغم من تصرفات البنك المركزي».

وأضاف ترامب امام المؤتمر: «أريد دولاراً ينعكس بشكل جيد على بلادنا، وليس دولاراً قوياً للغاية بشكل يجعل الأمر ممنوعاً لنا أن نقيم أعمالاً تجارية مع دول أخرى، ونستقطب أعمالها التجارية»، حسبما نقلت وكالة بلومبيرج.

ولجأ البنك المركزي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة عدة مرات خلال الآونة الأخيرة، متجاهلاً دعوات الرئيس ترامب، لإبطاء معدلات الفائدة.

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وفي سياق متصل، شدد الرئيس الأمريكي، على أن الولايات المتحدة "لن تصبح دولة اشتراكية مطلقاً"،مضيفاً

أن الديمقراطيين «يحتضنون الاشتراكية حالياً»، في إشارة إلى «الاتفاق الأخضر الجديد» الذي تم إطلاقه مؤخراً.

وقال إنه في إطار هذا الاتفاق، سيتم إلغاء الصناعات الأمريكية للغاز الطبيعي والفحم، وكذلك الصناعات النووية «بشكل كامل».

وعرض بعض أعضاء الحزب الديمقراطي «الاتفاق الأخضر الجديد» في 7 فبراير/‏‏‏شباط، قائلين إنه سيروج للاستثمارات في برامج الطاقة النظيفة، في حين سيحول الاقتصاد الأمريكي ليصبح أكثر عدلاً.

وذكر ترامب أنه سيكون مسروراً لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020 في مواجهة «الاتفاق الأخضر الجديد».

(وكالات)