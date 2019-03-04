احتفالات رأس السنة تجعل ديسمبر الأنشط سياحياً في دبي 2018

ازدادت الحركة السياحية الوافدة إلى دبي خلال ديسمبر/كانون الأول 2018، ليكون أكثر أشهر العام نشاطاً من حيث عدد السياح الدوليين خلال العام الماضي، بعدما استقبلت فنادق الإمارة نحو 1.62 مليون زائر دولي، وذلك وفقاً لبيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

تزدهر السياحة الوافدة إلى دبي خلال ديسمبر وخاصة في الثلث الأخير من الشهر، تزامناً مع احتفالات العام الجديد، حيث تصبح الإمارة وجهة السياح الدوليين القادمين لحضور احتفالات الألعاب النارية التي تشهدها معظم الوجهات الترفيهية مثل منطقة دبي داون تاون التي تحتضن برج خليفة الذي يزدان كل عام باحتفال مميز يجذب انتباه الملايين من الزوار.

واستمر توافد أعداد الزوار الدوليين حتى الثلث الأول من العام 2018، بعدما كان مارس/‏آذار، ثاني أكثر الأشهر نشاطاً في الحركة السياحية بنحو 1.6 مليون زائر دولي، ثم شهري يناير/‏كانون الثاني وفبراير/‏شباط بنحو 1.59 مليون و1.46 مليون على التوالي. وبالمقارنة مع ديسمبر 2017، فقد شهد الشهر الأخير نمواً في أعداد الزوار من 1.55 مليون زائر في ديسمبر 2017 إلى 1.62 مليون في ديسمبر 2018 بنمو 4.5% على أساس سنوي.

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واستقبلت المنشآت الفندقية في دبي أكثر من 120 مليون زائر دولي خلال السنوات العشر الماضية، بعدما عززت مكانتها كإحدى أهم الوجهات السياحية والترفيهية على مستوى العالم، وعلى الرغم في الاستقرار في أعداد الزوار الدوليين هذا العام، إلا أن الجهود المبذولة من قبل دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي تسعى لتحقيق أهداف الاستراتيجية السياحية 2022-2025 الرامية إلى استقبال المزيد من الزوّار الدوليين سنوياً.

وتضاعف عدد الزوار في فنادق دبي من 7.6 مليون زائر في العام 2009، ليصل إلى حوالي 15.92 مليون زائر، بنمو طفيف مقارنة مع 15.79 مليون زائر في 2017، وتخطت الإمارة حاجز ال 10 ملايين زائر خلال العام 2013، فيما يتوقع أن تتخطى حاجز ال 20 مليون زائر خلال العامين المقبلين، في إطار استقبال الزوار والسياح الدوليين لمعرض إكسبو 2020 دبي، وتشير البيانات التاريخية إلى أن دبي استطاعت أن تستقطب شريحة كبيرة من الزوار والسياح الدوليين خلال السنوات الماضية، لما توفره من منتج سياحي متكامل ووجهات ترفيهية راقية، فضلاً عن مرافق خدمية عالية الجودة.

وواصلت دبي تقديم مجموعة متنوعة ورائعة من التجارب السياحية التي تعمل كعناصر أساسية لزيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، بما يعكس قدرة المدينة على الارتقاء بما تقدمه سواء للزوار الجدد أو ممن يكررون زياراتهم لها. كما تواصل دبي تطوير قائمة مميزة من المشاريع الضخمة والحدائق الترفيهية ووجهات التسوق القادرة على تحقيق نجاحات متتالية في قطاع السفر العالمي الذي يتسم بالتنافسية الشديدة، وذلك عبر مناطق جذب سياحية ووجهات ترفيهية تتربع على قائمة أشهر المعالم العالمية ومن بينها «دبي مول»، و«برج خليفة»، و«دبي باركس آند ريزورتس»، و«آي إم جي عالم من المغامرات»، والوجهة الشاطئية العالمية الجديدة في منطقة جميرا بدبي «لا مير»، إلى جانب وجهة «السيف» في منطقة خور دبي. ومن بين المعالم الجديدة كذلك في عام 2018؛ «برواز دبي» بتصميمه الفريد الذي يقدم لزواره مشهداً متكاملاً للمدينة يجمع بين ماضيها وحاضرها ومستقبلها. كما شهد عام 2018 افتتاح جزيرة «بلوواتر» على الساحل الممتد أمام مساكن شاطئ جميرا التي تحتوي على مناطق تجارية وسكنية وفندقية ومرافق ترفيهية.