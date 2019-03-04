شكرا لقرائتكم خبر عن مطار دبي يحصد جائزة «الإنجاز المتميز» في الابتكار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصل بول جريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي وفريق العمل في مطار دبي الدولي على جائزة (الإنجاز المتميز) في مجال الابتكار والنمو والالتزام بتوفير تجربة مسافرين رائعة، بناء على التصويت الذي منحه قراء مجلة كوندانست ترافلر العالمية طبعة الشرق الأوسط.
وقام يوجين باري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بتسلم الجائزة من ريا ساران رئيس تحرير المجلة، تقديرا لحفاظ مطار دبي الدولي على موقعه كأكبر مطارات العالم في أعداد المسافرين الدوليين للعام الخامس على التوالي، والترحيب بالمسافر رقم مليار وإطلاق العلامة التجارية الجديدة وتعزيز تجربة سفر العميل.
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