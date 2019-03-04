«إحصاء أبوظبي»: أنابيب «PVC» الأعلى ارتفاعاً بين مواد البناء

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” سجلت مجموعة الأنابيب «PVC» أعلى ارتفاعٍ في أسعار مواد البناء خلال شهر يناير من عام 2019 مقارنة بشهر يناير 2018، وذلك طبقاً للتقرير الصادر عن مركز الإحصاء - أبوظبي حول أسعار مواد البناء في إمارة أبوظبي لشهر يناير 2019، والذي يستعرض حركة أسعار مجموعات البناء الرئيسية البالغة إحدى وعشرين مجموعة خلال شهر يناير 2019 مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق، وشهر يناير من عام 2018. وأظهر تقرير المركز لشهر يناير 2019 ارتفاعا في متوسط أسعار مجموعة الأنابيب «PVC» بنسبة 14.4% ومجموعة «المواد العازلة» بنسبة 10.2% ومجموعة «البلاط والرخام» بنسبة 6.6% مقارنة بشهر يناير 2018. كما انخفضت متوسطات أسعار مجموعة «أطقم حمام كامل بجميع اللوازم» بنسبة 56.7%، ومجموعة «الأسقف المستعارة» بنسبة 14.2% ومجموعة «أسلاك للشقق» بنسبة 13.5% خلال شهر يناير 2019 مقارنة بشهر يناير 2018. كما ارتفع خلال شهر يناير 2019 متوسط أسعار مجموعة «الزجاج» بنسبة 0.8%، ومجموعة «أسلاك للمباني» بنسبة 0.2% مقارنة بشهر ديسمبر 2018. وبالمقابل انخفضت خلال الفترة نفسها متوسطات أسعار مجموعة «الديزل» بنسبة 11.9%.

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