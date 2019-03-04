اكتمال أعمال تجهيز موقع «بانثيون إليزيه»

أعلنت شركة بانثيون للتطوير العقاري التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن اكتمال أعمال تجهيز الموقع لمشروع «بانثيون إليزيه» بنسبة 100%.

وفي مؤشر على تحقيقها قفزة نوعية، قالت الشركة إن نسبة اكتمال الأعمال الإنشائية في المشروع المقبل بلغت 12%، في حين أن نسبة اكتمال الأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال السباكة بلغت 3%.

ويعد «بانثيون إليزيه»، المشروع الثاني الذي تنفذه «مجموعة بانثيون» في «قرية جميرا سيركل» بعد الإطلاق الناجح لمشروع بانثيون بوليفارد في الحي 13 من قرية جميرا سيركل، كما يعدّ المشروع الحالي «بانثيون إليزيه» أحد أفخم مشاريع التطوير العقاري ذات الأسعار الاقتصادية في «قرية جميرا سيركل» بدبي. وتمتلك الشركة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، مكاتب في أمريكا اللاتينية والشرق الأقصى والهند، وتتجاوز مبيعاتها السنوية 1.2 مليار درهم أو 325 مليون دولار أمريكي.

وأعرب كالبيش كيناريوالا، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة بانثيون»، عن سعادته بتقدم العمل في المشروع بما يتوافق والجدول الزمني المعتمد وقال: «من دواعي سرورنا أن يسير العمل في مشروع «بانثيون إليزيه» على المسار الصحيح. لقد كان تسليم الأعمال في الوقت المحدد، من أبرز ما تميّزنا به كمؤسسة وهو الذي أكسبنا ثقة العملاء. وعلى ضوء الطريقة التي يتم فيها تنفيذ المشروع، فإننا على ثقة من أن المستأجرين سيكون بوسعهم الانتقال إلى وحداتهم السكنية ووحدات التجزئة بحلول نهاية عام 2020».