«جافزا» تحتفي بالدفعة الثانية من المواهب الإماراتية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظمت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» والتابعة لموانئ دبي العالمية، حفل تخريج لمنتسبي الدفعة الثانية من طلاب «برنامج طموحي»، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى دعم المجتمع الإماراتي من خلال تسليح الأجيال القادمة بالمعرفة والخبرة.

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«طموحي»، هي مبادرة تدريبية لمساعدة الشابات والشباب الإماراتيين الموهوبين على صقل مهاراتهم، وإكسابهم الخبرة اللازمة في سوق العمل من خلال توفير خبرة عملية في مكان العمل بأسلوب التدريب المهني. وقد شهد هذا العام مشاركة 35 متدرباً ومتدربة من 11 شركة كبرى. وفي إطار تزايد اهتمام المؤسسات العاملة بالدولة بالبرنامج، أشارت 40 مؤسسة أخرى، إلى أنها وقّعت أو تعهّدت بالتوقيع مع «طموحي» لتوفير فرص التوظيف للمتدربين ضمن مجموعة واسعة من القطاعات. كما شهد الحدث مشاركة العديد من الشركات متعددة الجنسيات مثل «أيه بي بي» و«ميرسك» و«إمداد» و«ريد إيفنتس» و«إيروس» لتوقيع الاتفاقيات.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية : «تحرص موانئ دبي العالمية على دعم أهداف حكومة الإمارات في توظيف الشباب الإماراتيين الموهوبين، ونسعى بذلك لتطبيق المبادرات الناجحة للتوطين. ينصبّ تركيزنا على توفير منصات تلبي مجموعة متنوعة من المهارات والكفاءات للشباب، بالتعاون مع أفضل المؤسسات والمنظمات. ومن ضمن الأدلة على مدى نجاح هذا النهج، برنامجنا «20 إكس إي إل» الذي نوفر من خلاله أرقى مستويات التدريب على فن الإدارة لعدد محدود من الإماراتيين، وفي أرقى المؤسسات حول العالم».

محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، قال: «طموحي مبادرة نوفي من خلالها بوعدنا للمساعدة في رعاية المواهب المحلية، الذين سيصبحون قادة المستقبل لدفع عجلة النمو وتعزيز التبادل التجاري في الإمارات. وتؤمن جافزا بأن ثمة حاجة لوضع المزيد من الإماراتيين في المناصب القيادية في مختلف الشركات». وقالت منال البيات، الرئيس التنفيذي لشؤون التفاعل المجتمعي في «إكسبو 2020 دبي»: «نفخر في إكسبو 2020 دبي، بدعمنا لبرنامج «طموحي»، لأننا نؤمن بقدرات شباب الوطن وأهمية إتاحة الفرص الملائمة لهم للتعلم والتطور». «ستكون المهارات والخبرات التي اكتسبها الخريجون على مدار الأشهر التسعة الماضية، الأساس الذي سيبنون عليه حياة مهنية مثمرة، وستمكنهم من تمثيل الكفاءات والطاقات التي تزخر بها منطقتنا مع استعدادنا لاستقبال 190 دولة والملايين من الزوار في 2020».