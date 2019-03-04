شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين 10.00 تقرير الإنفاق على الإنشاءات الثلاثاء 07.00 كلمة لمحافظ بنك بوسطن، إيريك روزنجرين 09.45 تقرير مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات 10.00 تقرير مؤشر أداء القطاعات غير الصناعية 10.00 تقرير مبيعات البيوت الجديدة 11.30 كلمة لمحافظ بنك ريتشموندنتوم باركن الأربعاء 08.15 تقرير المكتب المركزي للإحصاء حول التوظيف 08.30 تقرير التجارة الخارجية 12.00 كلمة لمحافظ بنك نيويورك، جون ويليامز 02.00 تقرير مجلس الاحتياطي الفدرالي «بيج بوك» Advertisements الخميس 07.45 قرار المركزي الأوروبي حول الفائدة 08.30 مؤتمر صحفي لماريو دراجي 08.30 تقرير تكاليف وحدة العمل 08.30 تقرير طلبات إعانات البطالة 08.30 تقرير الإنتاجية والتكاليف 12.15 كلمة محافظ المركزي ليل برينارد 03.00 تقرير قروض المستهلكين الجمعة 08.30 تقرير الوظائف لشهر فبراير 08.30 تقرير تراخيص البيوت 10.00 كلمة رئيس الاحتياطي الفدرالي في جامعة ستانفورد ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة

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