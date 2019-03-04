بحث تنمية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وإيرلندا ودعم الابتكار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بحث المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، سبل تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتبادل الخبرات مع جمهورية إيرلندا، وذلك خلال لقائه بات برين، وزير الدولة للتجارة والتوظيف والأعمال وسوق الاتحاد الأوروبي الرقمية الموحدة وحماية البيانات في الحكومة الإيرلندية، والوفد المرافق له.

حضر اللقاء الذي عقد في دبي على هامش أعمال المؤتمر الإماراتي التاسع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعدد من مسؤولي ومستشاري وزارة الاقتصاد، والسفير الإيرلندي والمسؤولون أعضاء الوفد الرسمي.

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وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل توطيد الشراكة وتنمية أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على تعزيز قنوات التجارة والتبادل الاستثماري والتعاون في قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا والأمن الغذائي والزراعة والتعليم والرعاية الصحية.

وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري خلال الاجتماع أن علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا هي علاقات حيوية وتشهد نمواً متواصلاً، حيث تقوم على الصداقة والمصالح المشتركة، وتجمعهما قواسم مشتركة عديدة في رؤيتهما للتنمية الاقتصادية المستقبلية.

وأشار بات برين إلى أن الإمارات تعد شريكاً اقتصادياً رئيسياً لإيرلندا في المنطقة، مؤكداً حرص بلاده على بناء شراكات مستدامة ومثمرة بين الشركات ومؤسسات الأعمال في البلدين، ولا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.