70 % ارتفاع المشاركات في «إيكرس» العقاري بالشارقة

كشفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن بدء الاستعدادات لإطلاق الدورة السادسة من معرض الاستثمار العقاري «إيكرس» الذي تنطلق فعالياته تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 19-21 مارس الجاري وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري ومجموعة عمل قطاع العقارات في الشارقة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات بالغرفة، الذي عقد مؤخراً برئاسة سعيد غانم السويدي رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات، وبحضور ممثلين من هيئة كهرباء ومياه الشارقة ودائرة التخطيط والمساحة.

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واستعرض أعضاء اللجنة الترتيبات الجارية لتنظيم المعرض بحلة مميزة ومبتكرة لاستقطاب أهم الشركات في مجال العقار والاستثمار والبناء والتطوير العقاري، من خلال اتباع أفضل الاستراتيجيات والممارسات للترويج والاستثمار، وتسليط الضوء على دور المعرض كمنصة تجمع صناع القرار والمؤسسات وأهم المستثمرين في قطاع العقارات، إضافة إلى استضافة نخبة الخبراء والمختصين لاستعراض ملامح السوق العقاري في الشارقة وتسليط الضوء على مجموعة التحديات والفرص الواعدة عبر تنظيم مجموعة من الفعاليات المصاحبة للمعرض.

وكشف محمد أحمد أمين، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالوكالة عن ارتفاع عدد الشركات المشاركة في الدورة الجديدة للمعرض بنسبة 70% مقارنة بالدورة الماضية، بعدما حققه المعرض في دوراته السابقة من سمعة طيبة وإقبال كبير سواء من قبل الشركات العقارية والمستثمرين، وتوفيره منتجات عقارية رائدة تلقى اهتمام واستقطاب المستثمرين، ما كان له تأثير مباشر في زيادة مساحة المعرض، وبالتالي إعطاء قوة دفع إضافية للقطاع العقاري وزيادة نشاطه في إمارة الشارقة، التي أصبحت تمثل إحدى أكثر الوجهات الاستثمارية العقارية نضوجاً في المنطقة، وتضم خيارات استثمارية متنوعة واستطاعت على مدى السنوات السابقة حجز مكانتها الإقليمية، من خلال تحقيق نمو قوي ومستدام في قطاع التطوير العقاري.

ولفت سعيد غانم السويدي إلى ضرورة توحيد الجهود الرامية إلى دفع عجلة السوق العقاري، وتمكين الشركاء من تقديم حلول وتطوير منهجيات مرنة تتلاءم مع المتطلبات المتغيرة وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية المجدية، وفتح مجالات جديدة أمام العارضين والمستثمرين، لتكون ملبية لحاجة العملاء بكافة شرائحهم، مع توفر خدمات تمويلية للمستثمرين والجمهور ممن يتطلعون إلى شراء وحدات سكنية خلال المعرض، والاستفادة من حزمة التشريعات والحوافز المرنة التي تقدمها الشارقة للمستثمرين، لترسيخ دورها كوجهة استثمارية جاذبة ومميزة، وكمحور استثمار رئيسي في منطقة الخليج والشرق الأوسط.