شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ائتلافات عالمية تنافس على عقود «قطارات الاتحاد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أجلت شركة قطارات الاتحاد موعد مناقصة عقود العمل الثلاثة في المرحلة الثانية من مشروع شبكة قطارات الاتحاد الذي كان مقرراً يوم 21 مارس/ آذار الجاري لمواعيد جديدة. وعلمت ميد أن عشرة ائتلافات عالمية متخصصة تتنافس على الفوز بأحد العقود أو بها جميعاً، منها ستة على الأقل تعتزم التقدم بعروض تشمل العقود الثلاثة.
وذكرت «ميد» أن العقد «سي 0306» الذي يتضمن خطاً بطول 70 كيلومتراً في دبي و20 كيلومتراً لوصل ميناء جبل علي تأجل حتى 18 إبريل.
أما العقد «سي 0304» الخاص بخط بطول 200 كيلومتر في أبوظبي و40 كيلومتراً لربط مدينة خليفة، فتأجل إلى الثاني من مايو. وتأجل موعد مناقصة «سي 0308» بطول 98 كيلومتراً من الشارقة حتى الفجيرة و29 كيلومتراً لربط الطويين حتى 16 مايو.
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