غرفة وشرطة الشارقة تنظمان «ملتقى الاستدامة الاقتصادية» في 25 مارس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اتفقت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، على عقد «ملتقى الاستدامة الاقتصادية 2019» -الذي تنظمه منطقة الشارقة الأمنية بالتعاون مع الغرفة بشكل سنوي- في 25 مارس الجاري برؤية جديدة، تختلف عن السنوات السابقة، لتقسيم الجلسات على حسب قطاعات الأعمال وطرح مقترحاتٍ وحلول للتحديات، بالإضافة إلى دعوة الدوائر الحكومية ومن ضمنها هيئة الشارقة للاستثمار «شروق» ودائرة التنمية الاقتصادية.

وجاء هذا خلال الاجتماع التنسيقي، الذي عقده الطرفان في مقر غرفة الشارقة مؤخراً بحضور إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في «غرفة الشارقة»، والمقدم طارق جاسم المدفع مدير إدارة مكتب القائد العام لشرطة الشارقة، والنقيب نادية عبد الرحمن الحوسني، النقيب حميد خلفان الكندي رئيس مجلس شباب شرطة الشارقة وسعيد محمد نجار مدير مركز خدمات القاعات والنادي، وهناء تريم رئيس قسم الفعاليات والتسويق في «غرفة الشارقة»، ومحمد الخيال تنفيذي أول علاقات عامة وتشريفات.

وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز العمل المشترك وتكامل الجهود، باعتماد عدد من التوصيات والمقترحات التي تسهم في تعزيز الاستقرار الأمني وتطويق المخاطر المحتملة في القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية، وتركيز الملتقى على العنصر النسائي ودور الشباب وأهمية الأمن والأمان.