«مالية الشارقة» تنظم ورشة عمل حول اللائحة التنفيذية ودليل الإجراءات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

انطلاقاً من رؤيتها في بناء منظومة مالية قائمة على الابتكار لتعزيز الاستدامة والازدهار، نظمت دائرة المالية المركزية بالشارقة في مقرها الرئيسي، مؤخراً، ورشة عمل حول القانون المالي واللائحة التنفيذية ودليل الإجراءات المتبعة في هذا المجال، بمشاركة عدد كبير من موظفي الإدارات المالية بالجهات الحكومية في الإمارة، بالإضافة إلى موظفي الدائرة.

وتضمنت الورشة التي قدمها ناصر كشواني، الخبير المالي بالدائرة، التعريف بالقانون المالي لحكومة الشارقة، وأهدافه، ونطاق تطبيقه، والتزامات الجهات الحكومية نحوه، مع شرح معنى وأهمية الموازنة العامة، والديّن العام، والحسابات المصرفية، والإيرادات والنفقات العامة، والقوائم المالية الموحّدة، إضافة إلى كيفية التعامل مع تقادم الحقوق المالية، والأحكام العامة للقانون والإجراءات المرتبطة به.

كما اشتملت الورشة فيما يتعلّق باللائحة التنفيذية للقانون المالي، على التعريف باختصاصات ومهام دائرة المالية المركزية، والتزامات الجهات الحكومية، والموازنة العامة، والديّن العام، والحسابات المصرفية، والسياسات المحاسبية، والإيرادات العامة، والنفقات العامة والسلف، والأمانات والتأمينات، والسجلات والمستندات والوثائق، والأصول والممتلكات الحكومية، والرقابة المالية، والقوائم المالية.

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وفي الجزء الخاص بدليل الإجراءات، قدم كشواني، شرحاً تفصيلياً حول دليل الإجراءات المالية وتعريفاته وجميع الدورات المستندية المالية المرتبطة به، والموازنة العامة، والنفقات العامة، والمقبوضات (الإيرادات) العامة، والأصول والممتلكات الحكومية، والمعاملات المتبادلة بين الدوائر الحكومية، والنقد والبنوك، وإجراءات النظام المالي، والحساب الختامي، والرقابة الداخلية، إضافة إلى الانضباط الوظيفي وأخلاقيات العمل.

وقال ناصر كشواني: «في الجزء الخاص بدليل الإجراءات قدمنا شرحاً تفصيلياً حول دليل الإجراءات المالية وتعريفاته وجميع الدورات المستندية المالية المرتبطة به، والموازنة العامة، والنفقات العامة، والمقبوضات (الإيرادات) العامة، والأصول والممتلكات الحكومية، والمعاملات المتبادلة بين الدوائر الحكومية، والنقد والبنوك، وإجراءات النظام المالي، والحساب الختامي، والرقابة الداخلية، إضافة إلى الانضباط الوظيفي وأخلاقيات العمل، حيث تأتي إقامة هذه الورشة التدريبية ضمن جهود دائرة المالية المركزية بالشارقة في شرح وتبسيط القوانين والإجراءات المالية المتبعة من قبل حكومة الشارقة».

وقالت عائشة عبد الله، مدير إدارة الخدمات المساندة: «تعتبر هذه الورشة ضمن خطة التدريب والتطوير -الحقيبة التدريبية لقسم التدريب والتطوير، بإدارة الخدمات المساندة، ما يسهم في تمكين موظفي دائرة المالية المركزية، والإدارات المالية في الجهات الحكومية من التعامل بكفاءة أكبر مع المتطلبات القانونية للنظام المالي الحكومي، لتحقيق منظومة مالية ريادية ومبتكرة».

وأضافت عائشة عبد الله: «وتشكل هذه المبادرة نقلة نوعية استراتيجية تركز على الارتقاء بالمستوى المالي في حكومة الشارقة، وعليها تم تنفيذ عدد من الدورات المالية والخاصة بالإجراءات المالية في الدوائر الحكومية والمرتبطة مع دائرة المالية المركزية، وذلك لإعداد كوادر بشرية مؤهلة مالياً ذات كفاءة عالية تسهم في تطوير ورفعة هذه الإمارة».