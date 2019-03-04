شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية الاقتصادية» تطلع وفداً من طلاب الجامعة القاسمية على أجواء العمل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عدداً من طالبات الجامعة القاسمية في الشارقة بهدف إكساب الطلاب الخبرات المهنية اللازمة في مجالات تخصصهن، وتعريفهم بأجواء العمل الاقتصادي في الدائرة بما يطور إمكانياتهم ومهاراتهم وتمكينهم من أداء رسالتهم المستقبلية في بناء الوطن.
وتضمنت الزيارة جولة على مختلف أقسام إدارة الاتصال الحكومي. وذلك للاطلاع على إجراءات ومهام وآلية العمل في كل قسم والتقنيات الحديثة المستخدمة في ذلك.
ورحب عبد العزيز عمر المدفع نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي في الدائرة بالطلاب متمنياً أن تحقق زيارتهم أهدافها المنشودة.
وأكد أن الدائرة تهتم بتأهيل الكوادر المواطنة وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتفعيل دور الجهات الحكومية في ممارسة مسؤولياتها الاجتماعية نحو تطوير إمكانات ومهارات الطلبة وتمكينهم من أداء رسالتهم المستقبلية في بناء الوطن.
وفي ختام الجولة، أكد د. عطا حسن عبد الرحيم القائم بأعمال عميد كلية الاتصال بالجامعة القاسمية أن هذه الزيارة تأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم بين الجامعة والدائرة، وتحقيق التكامل بين الجانبين التطبيقي والميداني وإكساب الطلاب الكثير من المعلومات والمهارات العملية التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر «التنمية الاقتصادية» تطلع وفداً من طلاب الجامعة القاسمية على أجواء العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.