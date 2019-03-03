شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يجرى المسح الطبى ضمن مبادرة "100 مليون صحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المسح الطبى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" والتى تهدف إلى القضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية. وأكد الدكتور عمرو طلعت على أهمية وضرورة إجراء المسح الطبى فى إطار هذه المبادرة القومية التى أطلقها الرئيس حرصا على سلامة وصحة المواطنين، وفى إطار السعى نحو بناء الانسان المصرى والذى يعد أحد أهم أولويات القيادة السياسية؛ مشيرا إلى أهمية المبادرة فى تحقيق الاستفادة لكل فئات المجتمع من أجل الوصول إلى مجتمع صحى. Advertisements

وزير الاتصالات يتلقى تطعيم فيروس C وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى ضرورة التفاعل الايجابى مع هذه المبادرة وما يماثلها لتعزيز جهود الدولة فى دعم أحد ركائز مثلث التنمية الذى يهدف لمكافحة الفقر والجهل والمرض. الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاتها التابعة قد استضافت أعمال اللجنة القومية للقضاء على الفيروس الكبدى الوبائي(C) لإجراء المسح الطبى على العاملين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاتصالات يجرى المسح الطبى ضمن مبادرة "100 مليون صحة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.