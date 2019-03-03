شكرا لقرائتكم السعودية تودع 334 مليون دولار في «المركزي الأردني» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عمّان - «الحياة» | منذ ساعتين في 3 مارس 2019 - اخر تحديث في 3 مارس 2019 / 16:59

أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم (الأحد) إيداع 334 مليون دولار في البنك المركزي الأردني.



وقال الجدعان، على هامش مؤتمر «الأردن نمو وفرص» المنعقد الأسبوع الماضي في لندن، وافقنا على تقديم الدعم للأردن من خلال الصندوق العربي، «ونبحث مع الأشقاء في الإمارات والكويت مجالات دعم إضافية».

وأضاف «كجزء من الدعم أعلنت المملكة عن إنشاء الصندوق السعودي الأردني برأسمال 3 بلايين دولار، تفاوضنا السنة الماضية، وأعلن قبل أسبوعين عن مشروع لإنشاء سكة حديد وميناء جاف في معان بـ700 ملیون دولار».