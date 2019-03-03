شكرا لقرائتكم 400 بليون دولار كلفة العجز المائي في الدول العربية بحلول 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - البحر الميت - نورما نعمات | منذ ساعتين في 3 مارس 2019 - اخر تحديث في 3 مارس 2019 / 21:43

أعلن الأمين العام لوزارة المياه والري في الأردن علي صبح أن قضية المياه من أجل التنمية مشكلة مشتركة تمتد إلى خارج الأردن، متوقعاً أن تتضاعف المشكلة ثلاث مرات بحلول عام 2030.



وأضاف خلال فعاليات "مؤتمر أسبوع المياه العربي الخامس" الذي افتتحه وزير المياه والري الأردني رائد ابو السعود مندوباً عن الأمير الحسن بن طلال، تحت عنوان "تنمية مستدامة في قطاع المياه والصرف الصحي"، أن العجز المائي في المنطقة سيصل إلى 130 بليون متر مكعب، ما يتطلب مزيداً من الاستثمارات وبشكل كبير في البنية التحتية ومرافق المياه لمواجهة العجز المائي المتوقع. وتوقع أن يكلف العجز الدول العربية ما بين 300 و400 بليون دولار بحلول عام 2030.

ولفت إلى أن "هذه التحديات الكبيرة تتطلب جهداً عالمياً مع الشركاء والجهات المانحة وقادة الصناعة للعمل مع الحكومات العربية والمرافق لإيجاد حلول فعالة ومبتكرة من حيث الكلفة".

وأشار إلى أن "عقد المؤتمر في الاردن له دلالات ومعاني تشير إلى أن الأردن النموذج الأكثر تمثيلاً للدول ذات الموارد الأكثر شحاً، والتحديات المترتبة على نقص المصادر وضعفها وزيادة الطلب المتسارع لأسباب اللجوء والنهوض والتطور وضعف الامكانات المالية القادرة على تنفيذ المشاريع وارتفاع كلفها لتمثل المواجهة الاصعب التي تحملها ويتحملها الأردن".

وشدد صبح على أن "الأردن تعرض لعدد من الهجرات القسرية، كان آخرها اللجوء السوري، ومعادلة العرض والطلب غير متوازنة، خصوصاً وأن استنزاف المصادر أمر خطير، إذ أن المياه في الأحواض الجوفية التي تمثل 70 في المئة من موارد مياه الشرب في الأردن". وأشار إلى أن "حصة الفرد الأردني بحسب الدراسات المحلية والدولية لم تتجاوز 90 متراً مكعباً عام 2018، حيث يصنف الأردن بأنه من الدول الثلاث الأفقر مائياً في العالم".

من جهته، قال ممثل جامعة الدول العربية في "أسبوع المياه العربي" جمال جاب الله: "نعيش في منطقة تتسم بشح المياة، ما يحتم علينا الترشيد ورفع كفاءة وانتاجية المياه والحدّ من الهدر، ولكن الواقع غير ذلك، فهناك هدر وضعف في كفاءة الاستخدام وليس فقط في قطاع الزراعة بل في قطاعات أخرى". وشدد على ضرورة "إيجاد آليات عادلة لتقاسم المياه، حرصاً على استدامتها لتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية ومواجهة التحديات".

وأضاف أن "حوارات المؤتمرات الاربعة السابقة ساهمت في إعادة صياغة الأولويات والآليات الضرورية لتحقيق استدامة الموارد المائية وضمان حق الاجيال الحالية والمقبلة في الحصول على خدمات المياة". وختم: "التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر ستُرفع إلى اجتماعات المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته الـ11 التي ستعقد في القاهرة في حزيران (يونيو) المقبل".

وقال مدير "الوكالة الأميركية للانماء الدولي" مايكل جونز إن "الشراكة بين الوكالة والاردن مهمة جداً، والولايات المتحدة فخورة بدعمها المستمر للأردن، حيث الوضع المائي صعب جداً".

وأشار إلى أن "الأردن من أفقر دول العالم مائياً، وهذا يتطلب جهداً لمواجهة التحديات المائية التي لها أثر كبير في كافة جوانب الحياة، وهذه التحديات تساهم في زيادة المخاوف الصحية التي تهدد حياة البشر". وشدد على أن "الهدر في المياه كبير جداً ويقدر بنصف بليون دولار سنوياً، والوكالة ساهمت في إصلاح الشبكات واستبدال العدادات في العديد من المحافظات، لتنخفض كمية الهدر من 36 إلى 32 في المئة".

بدورة قال امين عام الجمعية العربية لمرافق المياه (اكوا) خلدون الخشمان إن "630 مشاركاً من 45 دولة سيناقشون على مدار ثلاث أيام 240 ورقة عمل مقدمة من 19 منظمة دولية وعربية والعديد من الخبراء في مجالات المياه والصرف الصحي". وأضاف أن "التحديات التي يواجهها قطاع المياه في المنطقة العربية من ندرة المصادر المائية وزيادة الطلب على المياه والتأثير الواضح للتغير المناخي في مصادر المياه، إضافة الى الهجرات القسرية وقلة الموارد المائية، كلها تحتم علينا التخطيط والتعامل مع هذه التحديات بشكل غير تقليدي".

وأكد أن "الجمعية تعمل حالياً على تحديث وتطوير خطتها الخمسية الثالثة 2019-2023 والتي سيتم عرض أهدافها الاستراتيجية أمام الهيئة العامة للجمعية في الجلسة الختامية للمؤتمر لأخذ الاقتراحات المقدمة من الأعضاء وتضمينها في الخطة".