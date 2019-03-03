شكرا لقرائتكم صعود مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 3 ساعات في 3 مارس 2019 - اخر تحديث في 3 مارس 2019 / 17:58

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها أمس تراجعا في قيمة الأسهم المتداولة أمس بنسبة 5 في المئة الى 20 مليون دينار في مقابل 21 مليونا لليوم السابق فيما ارتفعت الكمية المتداولة بنسبة 13 في المئة الى 96 مليون سهم في مقابل 84 مليونا ، وصعد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 1.32 في المئة الى 3978 صفقات في مقابل 3926 صفقة.



صاحب ذلك ارتفاعا في مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة بنسب متباينة ، إذ سجل مؤشر السوق الاول أمس اكبر زيادة في البورصة بلغت نسبتها 0.79 في المئة تعادل 43 نقطة، صعودا الى مستوى 5525 نقطة في مقابل 5482 نقطة اليوم السابق، فيما سجل مؤشر السوق الرئيس اقل زيادة بين المؤشرات نسبتها 0.06 في المئة تعادل 2.73 نقطة الى 4775.72 نقطة في مقابل 4772.99 نقطة ، وصعد مؤشر السوق العام 0.57 في المئة تعادل 30 نقطة صعودا الى 5262 نقطة في مقابل 5232 نقطة لليوم السابق.

وحل سهم « خليج ب» في صدارة الاسهم الرابحة ، بعد ارتفاع سعره بنسبة بلغت 2.46 في المئة، وصولاً إلى 291 فلس، من تداول 16.4 مليون سهم، حقق بها أكبر سيولة متداولة بلغت 4.76 مليون دينار ، نفذت من خلال 470 صفقة.

وسجل سهم « ميزان» أكبر خسارة بين الاسهم ، بعد تراجع سعره بنسبة بلغت 4.89 في المئة، هبوطا إلى 428 فلس، من تداول 2.04 مليون سهم، قيمتها بلغت 876 الف دينار، نُفذت من خلال 252 صفقة .

وسجل سهم « بيتك » ثاني أكبر سيولة متداولة بلغت 2.33 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها بنسبة 0.96 في المئة الى 631 فلس، جاءت من تداول 3.71 مليون سهم.