التعليم تعلن حاجتها لمعلمين بمدارس المتفوقين وتفتح باب التقدم حتى 21 مارس

كتب محمود طه حسين أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم للعمل بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بالتنسيق مع الأكاديمية المهنية للمعلمين. وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أول مارس، حتى 21 من نفس الشهر كموعد لقبول طلبات الراغبين فى التقدم للعمل بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التقدم يقتصر على المعلمين فى المدارس الحكومية وفق الشروط والتخصصات المعلنة على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

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