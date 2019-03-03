"لتجنب الوقف النهائي للبطاقة".. ننشر طريقة تقديم تظلمات المستبعدين من التموين

كتبت- عايدة رضوان:

طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصحاب بطاقات التموين، بمراجعة بون صرف الخبز أو الدقيق، وأنه إذا وجد به عبارة "وقف مؤقت غير ساري على صاحب البطاقة" اتباع ما يلي:

- سيلاحظ المواطن فى بون الصرف الخاص بالخبز وبون صرف التموين أنه مسجل به سبب وقف البطاقة التموينية المؤقت وغير الساري.

1- وقف البطاقة نهائياً بداية أول أبريل المقبل، وهناك فرصة ممنوحة للمواطن مدتها 15 يوما فقط لا غير تبدأ من أول شهر مارس حتى منتصف الشهر.

وهي فرصة تقديم تظلم في وقف البطاقة التموينية المؤقت وغير الساري.

٢ - يدخل صاحب التظلم على...