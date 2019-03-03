شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يدعو المستفيدين للإفصاح عن الدخل والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج لطان القحطاني القحطاني أن البرنامج يقوم بالتحقق من دخل وبيانات المستفيدين عبر آلية مرتبطة بعدة جهات حكومية لجمعها ومقارنتها بما أُفصح عنه بالبوابة، مؤكداً أهمية إضافة أي دخل ناتج عن نشاط تجاري سواء للمستفيد الرئيسي أو التابع، مشيراً إلى أن عدم إفصاح بعض المستفيدين لبياناتهم في الدفعة الخامسة عشرة نتج عنه عدم استحقاقهم، وذلك بعد التحقق من بياناتهم مع الجهات ذات العلاقة.
وأبان المتحدث الرسمي للبرنامج أنه يمكن للمستفيدين تعديل بيانات الدخل بعد الإفصاح في حال طرأ أي تغيير عليها من خلال الموقع الرسمي للبرنامج عبر الرابط https://portal.ca.gov.sa/.
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